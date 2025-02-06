Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 94. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 94. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 94. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

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Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna'yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir.

Zaferinin tadını çıkaran Büyükhanım, bir kâbusun içinde uyanır: Oğullarını kaybetme korkusu onu derinden sarsacaktır. Ancak gücü elinde tutmaya devam etmek için Korhanları tamamen silmekten başka çaresi yoktur. Seyran'ın öfkesi ise kontrol edilemez bir hâl alır; artık intikam için harekete geçmeye hazırdır.

YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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