Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 10. bölüm fragmanı izle sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Zuhal, emlakçıdan haber aldıktan sonra çocukların sabah sokağa konacak eşyaları görmemeleri için onları teyzelerinin yanına götürmeye karar verir. Fakat Başar'ın, Şükran yengesiyle ve o evle alakalı farklı travmaları vardır. Geceyi babalarıyla birlikte geçirmek için ısrar eder. Ailece, Hasan'ın ofisine vardıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır. Diğer yanda Vahide'nin 'kız çocuğu' meselesi Aysel'in gönlünde ve zihninde büyük bir yük haline gelir. Üstelik Vahide'nin yaptığı bir konuşma, onun kafasındaki soru işaretini büyütür. Acaba geçmişte, Vahide'yle görüşmedikleri iki yıllık süreçte onun herkesten gizlediği bir çocuğu mu olmuştur? Bütün bunların haricinde sadece Soydaşlı Ailesi'ni değil, Vahide'yi, Burak'ı, Başar'ı ve Bağış'ı, hatta Burak'ın sınıfına yeni nakil olan Güneş Serenceli'yi bile derinden etkileyecek, bambaşka bir gelişme yaşanmaktadır.

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.