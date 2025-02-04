Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 33. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 33. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

BAHAR 33. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 33. BÖLÜM ÖZETİ

Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. Rengin'in öfkeyle attığı adım Timur'a ağır bir bedel ödetecektir.

Timur'un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer. Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI