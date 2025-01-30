Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 93. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verir. Kazalar zinciri, ailenin iç dinamiklerini altüst ederken sırlar ve pişmanlıklar su yüzüne çıkar. Ferit'in desteği, Seyran için bir nefes alma alanı yaratır. Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfeder. Ancak Ferit'in gözü kara hareketleri ve intikam planları, Seyran'ı bir kez daha endişelendirir.

Halis Ağa'nın en güvendiği adamı Cengiz'in gelişi, evde merak uyandırır. Görevi, Ferit'e göz kulak olmaktır. Büyükhanım'ın geçmiş hesaplaşmaları ve Abidin'in hataları, aileyi bir kez daha paramparça eder. Bu sırada hayatta kalma savaşı veren Suna'dan gelen bir haber, hikayeyi yepyeni bir boyuta taşır.

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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