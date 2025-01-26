TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 129. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 129. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 129. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 129. yeni ve 26 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay babasıyla büyük bir saldırıya uğrar. İstediği güce ulaşmak isteyen Tufan, Ender'i ortadan kaldırmak için Ejder ile anlaşma yapmıştır. Oyuna dahil olan Ejder ise önünde kimsenin duramayacağına emindir.

Korkut bu hayatta en değer verdiği insanı kaybeder. Kardeşinin ölümüyle gözünü karartıp intikam peşine düşer. Korkut Zeynep'in ölmesine sebep olan herkesten teker teker hesap soracaktır.

Altay'a ulaşamayan Neslihan endişelidir. Düşmanlar ise Altay'ı yenmenin asla kolay olmayacağını bir kez daha anlayacaklardır.

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