TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 19 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 128. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Korkut, masada Kraliçe'nin kararını açıklayacakken Zeynep'in kaçırıldığı haberini almıştır. Korkut'un tek hedefi operasyona zarar vermeden kardeşini kurtarmaktır. Ejder'in dönüşü ise dengeleri alt üst edecektir. Onun varlığı, karanlığın gölgesini her yere taşıyacak, korkunun ve kaosun gerçek yüzü olacaktır.
Altay ve Neslihan kurdukları plan sayesinde Kraliçe'nin kimliğini öğrenmeye çok yakınlardır. Selen ise bunu önleme ve Kraliçe'yi uyarma peşindedir. Düşmanı elinden kaçırmak istemeyen Altay kendini riske atarken Neslihan onun başarılı olacağına emindir. Altay kimseye zarar gelmesine izin vermeyecektir.