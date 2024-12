Can Borcu yeni bölüm fragmanı | atv Can Borcu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında yayına başlayan Can Borcu dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerden yine tam puan aldı. Avukat Mehmet'in, eşinin ölümünün ardından kızıyla arasındaki bağları yeniden inşa etmek isterken karşılaştığı zorlukları, yasak aşkları, ihtirasları ve içsel çatışmaları anlatan dizinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte detaylar...

Can Borcu 3. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. Yeni bölümün ardından 3. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

CAN BORCU 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır. Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?

Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

CAN BORCU 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

CAN BORCU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN