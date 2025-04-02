Benfica-Farense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Portekiz Ligi'nde 27. hafta heyecanı devam ederken, şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, kümede kalma savaşı veren Farense'yi konuk ediyor. Ligde geride kalan 26 haftada 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 62 puana ulaşan ev sahibi ekip, bu kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılması halinde Sporting Lizbon ile puanını eşitleyecek. Benfica'da gözler, son dönemde sergiledikleri performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Teknik direktör Bruno Lage'ın forma şansı vermesi durumunda ilk 11'de yer alması beklenen A Milli futbolcular, hücum hattında kilit rol oynayacak. Peki, Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BENFICA-FARENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Portekiz Ligi'nin 27. haftasında oynanacak Benfica-Farense maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak.
BENFICA-FARENSE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Farense maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BENFICA MUHTEMEL 11
Benfica: Trubin, Arajuo, Otamendi, Silva, Carreas, Florentino, Aursnes, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Di Maria, Belotti