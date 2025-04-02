Benfica-Farense maçı canlı yayın bilgileri: Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Ligi'nde heyecan dorukta. 27. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Farense'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren ev sahibi ekip, üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün liderliğindeki kırmızı-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrılarak Sporting Lizbon ile puanlarını eşitlemek istiyor. Kümede kalma savaşı veren takım, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak hayati bir üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki, Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2025- 20:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025- 20:36