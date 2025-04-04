FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte TFF'nin disiplin talimatı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada iki takımdan toplam 8 ismin kurula sevk edildiği belirtildi. PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel temasta bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun alacağı ceza merak konusu oldu. Portekizli çalıştırıcının "Saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından alacağı ceza da büyük oranda netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2025- 19:30