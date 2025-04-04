Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinin ardından tedbirli sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçından önce açıklanması için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) olağanüstü toplantı yapması yönünde talepte bulundu. (FB spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanan olaylı derbinin ardından Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 2 isim PFDK'ya sevk edilmişti.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş'ın "saldırı", Sportif Direktör Mario Branco'nun "talimatlara aykırı hareketi" Yardımcı Antrentör Salvatore Foti ve Fred'in "hakaret", Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe, tedbirli sevklerle ilgili kararın pazar günü oynanacak Trabzonspor maçından önce açıklanması için PFDK'ya olağanüstü toplantı talebinde bulundu.