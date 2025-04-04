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FENERBAHÇE HABERİ | Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla elenerek turnuvadan elenmişti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede Mert Hakan Yandaş yaşanan olaylara kırmızı kart gören isimlerden birisiydi. Son olarak tecrübeli futbolcu ile karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın arasında geçen o konuşma gün yüzüne çıktı. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2025- 15:48









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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ezeli Galatasaray'a 2-1'lik skorla elenerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmada çıkan olaylar ise gündeme bomba gibi düştü. Maçın dikkat çeken anlarından birisi de Mert Hakan Yandaş'ın gördüğü kırmızı kart oldu.

Kırmızı kartla cezalandırılan Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Cihan Aydın arasındaki o diyalog ise ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın'ın yanına giderek, "Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?" diye sordu. Aydın sessiz kalıp cevap vermemeyi tercih edince Mert Hakan sorusunu tekrarladı: