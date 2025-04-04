FENERBAHÇE HABERİ | Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla elenerek turnuvadan elenmişti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede Mert Hakan Yandaş yaşanan olaylara kırmızı kart gören isimlerden birisiydi. Son olarak tecrübeli futbolcu ile karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın arasında geçen o konuşma gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 04.04.2025- 15:48