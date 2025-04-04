Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem olmuştu.

Portekizli çalıştırıcı, maç sonu basın toplantısında Yusuf Akçiçek'in performansını anlatırken "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası "ırkçılık" nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.