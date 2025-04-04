Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya ne dediğini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yaşanan olayların ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya hakemin performansını beğendiğini söylediğini belirterek "Very food referee performance" (Çok iyi hakem performansı) dediğini açıkladı.

Metin Öztürk, "Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

"FOTI, BARIŞ ALPER'İN ANNESİNE KÜFÜR ETTİ"

Öztürk, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti arasında yaşanan gerginlikle ilgiliyse "Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz efendi efendi oyundan çıkarken annesiyle ilgili küfür etti." dedi.

"MOURINHO'NUN CEZASI İNDİRİLECEK"

Sarı-kırmızılı yönetici, "saldırı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho'ya verilecek cezanın indirileceğini iddia ederek, "Burada bir kasıt, yönlendirme olduğu belli. Burada beklenen Mourinho'nun cezasında indirim. PFDK bir ceza verecek, Tahkim'e gidilecek ve bu ceza indirilecek. Sonunda da önümüzdeki sezon burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak." yorumunu yaptı.