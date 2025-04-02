Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta. Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği dev mücadelede, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, sahneye çıkıyor. Yarı final bileti için kıyasıya bir rekabete sahne olacak olan bu dev kapışmada, iki takım da tüm gücünü sahaya yansıtacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, taraftarlarına unutulmaz bir futbol şöleni sunmaya hazırlanıyor. Sahada büyük bir mücadele beklenirken, futbolseverler ise bir yandan FB-GS derbinin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Öte yandan, teknik direktör Jose Mourinho ve Okan Buruk’un sahaya süreceği ilk 11’ler de büyük bir merak konusu. İşte FB-GS maçı canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı zirveye çıkıyor. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev kapışmada, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam sahada kozlarını paylaşacak. Büyük hedefler doğrultusunda mücadele eden iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, taraftarlar bu kritik randevunun heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı zorlu mücadelede seyirci desteğini arkasına alarak avantaj sağlamak istiyor. Öte yandan, Okan Buruk'un öğrencileri için de bu maç büyük bir anlam taşıyor. Beşiktaş deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından toparlanmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kupada yoluna devam ederek moral kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşma öncesinde hem Jose Mourinho hem de Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'leri büyük bir heyecanla bekliyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da en çok merak edilen konular arasında. İşte FB-GS maçının canlı yayın bilgileri...

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FB-GS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak FB-GS maçında deplasman tribünü de yerini alacak.

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FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ATV canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen FB-GS maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski (Fred), Kostic, İrfan Can Kahveci (Talisca), En-Nesyri, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.

FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

DERBİDE HEDEF YARI FİNAL

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekerken, Galatasaray da hem ligde hem kupada yoluna doludizgin devam ediyor. Kupada finale bir adım kala, iki dev kulüp tüm kozlarını bu maçta sahaya yansıtacak.

Yıllardır büyük çekişmelere sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, bu kez Türkiye Kupası yolunda büyük önem taşıyor. Her iki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor ve bu doğrultuda bu akşamki mücadele, büyük bir adım niteliği taşıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 403. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

DERBİYE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında toplam 30 bin 199 emniyet personeli görevlendirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak derbinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için 9.726'sı stadyum ve çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde toplam 30.199 personelimiz ile gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman hakem Pascal Müller oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Ezeli rakipler arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oturacak. Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.