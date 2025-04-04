Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa, 6. bölümüyle ekrana geliyor. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi daha ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitlerken yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, Piyasa 6. bölüm bilgilerini araştırıyor. İşte sevilen dizinin final bölüm özeti, fotoğrafları ve detaylar...

Piyasa, seyircilerini Kanal D ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. 5 NisanCumartesi günü yayınlanacak 6. final bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölümünde yine nefes kesen olaylar yaşanacak. Başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı Piyasa'nın yeni bölüm konusu ve detayları haberimizde...

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PİYASA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar.

Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver'in peşindedir.Kenan'dan gelen bir teklif, Münevver'in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.

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PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

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Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.