İtalya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Milan ile Inter, iki ayaklı dev derbide kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği bu karşılaşmada, iki ezeli rakip final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Milan, bu sezon ligde ve Avrupa’da istikrarsız bir grafik çizse de, kupayı kazanarak taraftarına moral vermek istiyor. Simone Inzaghi yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Inter, hem Serie A’daki liderlik mücadelesini sürdürüyor hem de kupada şampiyonluk hedefliyor. Mavi-siyahlılar, rövanş maçı öncesinde hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11’de olup olmayacağı, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Milan-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken, Milan ile Inter, final bileti için karşı karşıya geliyor. Avrupa'da ve ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ev sahibi ekip, kupayı kazanarak sezonu taçlandırmayı hedefliyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğinde sahaya çıkarken, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Sezon boyunca hem Serie A'da hem de Avrupa sahnesinde güçlü bir performans sergileyen mavi-siyahlılar, kupada da mutlu sona ulaşmak için önemli bir virajda. Conceiçao'nun yönetimindeki Milan, ligde ve Avrupa'da beklenen performansı sergileyemese de, kupaya odaklanmış durumda. İç saha avantajını kullanarak taraftarının önünde moral bulmayı amaçlayan kırmızı-siyahlılar, Inter karşısında güçlü bir oyun ortaya koyarak rövanş öncesi üstünlük sağlamanın peşinde. Peki, Milan-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Milan-Inter maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Siro'da oynanacak Milan-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Milan ile oynanacak derbi öncesi A Milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Inzaghi yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter ile 33 maçta süre alırken, 9 gol ve 4 asist kaydetti.

MILAN-INTER MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Musah, Rejinders, Rafael Leao, Pulusic, Tammy Abraham

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Arnautovic