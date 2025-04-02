Milan-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken, Milan ile Inter, final bileti için karşı karşıya geliyor. Avrupa'da ve ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ev sahibi ekip, kupayı kazanarak sezonu taçlandırmayı hedefliyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğinde sahaya çıkarken, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Sezon boyunca hem Serie A'da hem de Avrupa sahnesinde güçlü bir performans sergileyen mavi-siyahlılar, kupada da mutlu sona ulaşmak için önemli bir virajda. Conceiçao'nun yönetimindeki Milan, ligde ve Avrupa'da beklenen performansı sergileyemese de, kupaya odaklanmış durumda. İç saha avantajını kullanarak taraftarının önünde moral bulmayı amaçlayan kırmızı-siyahlılar, Inter karşısında güçlü bir oyun ortaya koyarak rövanş öncesi üstünlük sağlamanın peşinde. Peki, Milan-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Milan-Inter maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
San Siro'da oynanacak Milan-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?
Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Milan ile oynanacak derbi öncesi A Milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Inzaghi yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter ile 33 maçta süre alırken, 9 gol ve 4 asist kaydetti.
MILAN-INTER MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Musah, Rejinders, Rafael Leao, Pulusic, Tammy Abraham
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Arnautovic