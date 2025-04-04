TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 174. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 174. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

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GÖNÜL DAĞI 174. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Süleyman, amcaoğullarına yatırım yapmaya karar verir. Amcaoğulları Süleyman'ın isteğini kabul edecek midir?

Kasabada internet çekmemeye başlar. Kasabalı Ramazan'ı suçlar. Sorun nasıl çözülecektir?

Elif, Kenan ve Cemile, Dişçi Musa için bir sürpriz yapmaya karar verirler. Sürpriz ne olacaktır?

Sefer ve Kiraz, Kiraz'ın köyüne gelirler. Sefer, Kiraz'la ilgili ne öğrenecektir?

Seyfettin'e kız isteme merasimi yapılacaktır. Kız isteme sırasında neler yaşanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 174. bölüm fragmanı izle