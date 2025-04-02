İspanya Kral Kupası’nda finale giden yolda dev bir mücadele yaşanacak. Atletico Madrid ile Barcelona, 4-4’lük nefes kesen ilk maçın ardından rövanşta kozlarını paylaşacak. İki ekip de final bileti için sahaya çıkarken, futbolseverler bu dev maçın heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid, ligde yaşadığı puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin ardından bu sezonu kupa ile taçlandırmayı hedefliyor. Hans Flick yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Barcelona, deplasmanda hata yapmadan turu geçmeyi amaçlıyor. Peki, Atletico Madrid-Barcelona İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Barcelona maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası'nda büyük heyecana sahne olacak rövanş karşılaşması için nefesler tutuldu. Atletico Madrid ile Barcelona, Estadio Olímpico Lluís Companys'te oynanan ve 4-4 biten unutulmaz maçın ardından final biletini almak için bu kez Madrid'de kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone yönetiminde kupayı müzesine götürme hedefiyle sahaya çıkacak. İç saha avantajını kullanarak güçlü rakibini saf dışı bırakmak isteyen Madrid ekibi, taraftarının da desteğiyle finale adını yazdırmak istiyor. Hans Flick'in önderliğinde istikrarlı bir sezon geçiren Barcelona, deplasmanda hata yapmadan kupaya bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde iki dev kulübün mücadelesi, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Atletico Madrid-Barcelona İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Azpilicueta, Barrios, Gallagher, De Paul, Simeone, Griezmann, Sorloth

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski