atv'nin sürükleyici hikayesi ile bir aile dramını anlattığı yeni dizi Can Borcu, 2. bölümüyle ekrana geliyor. Her Cumartesi akşamı atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan dizinin başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete paylaşıyor. Can Borcu yeni bölümünü izlemek isteyenler için 2. bölüm detaylarını haberimizde derledik.

Can Borcu yeni bölüm izle | Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 2. bölüm bilgileri...

CAN BORCU 2. BÖLÜM KONUSU

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır. Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?

CAN BORCU YENİ BÖLÜM İZLE

Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

ATV CAN BORCU 2. BÖLÜM İZLE

CAN BORCU KONUSU NEDİR?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?