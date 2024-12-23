Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 38. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 23 Aralık Pazartesi günü yayımlanan 38. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 23 Aralık Pazartesi günü 38. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 38. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 38. BÖLÜM ÖZETİ

Amcası Emir Şirkuh el-Mansur'un ölümünün ardından Mısır'da vezirlik payesi Selahaddin'e verilir. Sultan Nureddin'den aldığı beratla tahta geçen Selahaddin, vazifeleri tevdi eder etmez Mezalim Divanı'nı kurdurur. Böylece Mısır'ın ahvali bir bir ortaya dökülür. Şemse, Gülçehre'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Mila hakkında verilen hükmün hesabını sorar.

Sultan Nureddin, gözlerini hac ve ticaret yolunun üzerinde yer alan Kerek'e çevirmiş, Kontes Mila'nın ivedi Şam'a getirilmesini emretmiştir. Kahire'den sürülmeden evvel uğradığı teşhir cezası, Mila'nın kökleşmiş bir yarasını açmış, onu kalabalığın arasından çekip alan Selahaddin'e duyduğu kin, yerini karmaşık duygulara bırakmıştır. Kral Amalrik, odasında bulduğu buğdaylarla Kudüs Sarayı'nın içine dek sokulan Sultan Nureddin'e unutamayacağı bir ders vermenin peşindedir.

İbelin, Kral Amalrik'i arkasına alan Chatillon'un mu yoksa halkının desteğini yanına alan Balian'ın mı olacaktır? Mısır'ın ekâbir takımını karşısına alan Selahaddin, halkının refahı için Halife'nin şahsi servetinin vezir sarayına taşınmasını ister. Halife'ye iki gün süre verir. Selahaddin'in Kerek ve İbelin mevzularındaki tutumu, Sultan Nureddin'i öfkelendirmiştir. Bu durumda Sultan Nureddin'in yanına, Şam'a, Chatillon'un kellesiyle gitmek isteyen Selahaddin bunu başarabilecek mi?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle

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