Can Borcu 1. bölüm full izle | atv Can Borcu ilk bölüm kesintisiz izle

atv'nin sürükleyici hikayesi ile bir aile dramını anlattığı yeni dizi Can Borcu, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Her Cumartesi akşamı atv ekranlarından izleyiciyle bulusaşacak olan dizinin başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete paylaşıyor. Can Borcu ilk bölümünü izlemek isteyenler için 1. bölüm detaylarını haberimizde derledik.

Can Borcu ilk bölüm izle | Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 1. bölüm bilgileri...

CAN BORCU 1. BÖLÜM KONUSU

Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

CAN BORCU İLK BÖLÜM İZLE

Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.

Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.

ATV CAN BORCU 1. BÖLÜM İZLE

CAN BORCU KONUSU NEDİR?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?