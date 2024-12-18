Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 175. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 175. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 175. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 175. bölüm ile ilgili tüm detaylar..

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 175. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 175. BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman'da, Osman Bey Akhisar Kalesi'ni kuşatıp, gülle ateşleriyle surları döverken öte yandan Uçlara dönen Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyorlar. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia vazgeçmiyor. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmak için harekete geçiyor.

Osman Bey, Akhisar'ı kuşatmışken Moğol'un baş komutanı Ulugan'ın elçisi obaya gelir. Osman Bey'den vergi isterler. Elçi ile karşı karşıya gelen Bala Hatun onu obadan nasıl gönderecektir?

Moğol Elçisi, Osman Bey'in karşısına çıkararak vergi isteklerini söyler. Asla vergi vermeyeceklerini söyleyen Osman Bey, elçinin laubali tavrına karşılık ne yapacaktır? Osman Bey'in cevabı Moğol Elçisini çok öfkelendirir. Bunu yüce komutanları Ulugan'a hakaret sayan Elçi, obalarda kıyım yapmaya başlar! Osman Bey, Moğol belasına rağmen bu kıyımlara engel olabilecek midir?

Osman Bey önüne çıkan bütün engellere rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Şimdi hedefi Akhisar'dır. Osman Bey'in Akhisar fethi için yapacağı ilk hamle nedir? Osman Bey, Moğol tehlikesine rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Osman Bey, Akhisar'ı dört bir yandan kuşatmışken Lucas oradan kurtulabilecek midir? Osman Bey, Akhisar'ı fethedebilecek midir?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)