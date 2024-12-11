SANDIK KOKUSU 38. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 38. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 11 Aralık Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 38. BÖLÜM ÖZETİ
Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu'yu susturmak için öper. Karsu, yaşananları Gülnaz ve Irmak'a anlatmaya başlamışken Filiz gelir. Karsu'nun bu kadar özelini Gülnaz'ın bilmesi Filiz'i kıskandırır.
Petek, Ayça'yı abisinin doğum günü partisine davet eder. Tek başına gitmek istemeyen Ayça'nın aklına Hakan gelir. İmajını değiştirecek ve yanında onu götürecektir.