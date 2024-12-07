TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 157. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 157. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 157. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 157. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 157. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları Muammer'in önceden verdiği bir sözü yerine getirebilmek için Tokat'a doğru yola çıkarlar. Amcaoğulları Tokat'ta neler yaşayacaklardır?

Sedef, Kiraz ve Sefer'i yakınlaştırabilmek için plan yapmaya başlar. Sefer bu durum karşısında ne yapacaktır?

Rıfat, Mihriban'ı hastaneye yetiştirir. Mihriban tedavi olmaya başlar. Mihriban'ın sonuçlarında ne çıkacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 157. bölüm fragmanı izle