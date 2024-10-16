Sandık Kokusu 32. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 32. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...
SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Filiz'lerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yerleştirir.
Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir.
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI
- Demet Akbağ
- Özge Özpirinçci
- Metin Akdülger
- Necip Memili
- Levent Can
- Mina Akdin
- Ergun Kuyucu
- Kayhan Açıkgöz