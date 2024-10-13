MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 13 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MasterChef yeni sezonun yeni haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 13 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 13 EKİM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 13 Ekim Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. Şeflerin verdiği tabağı en başarısız yapan isim bu haftaya MasterChef'e veda edecek. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisindne güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.