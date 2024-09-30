TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 18. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 18. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 18. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, Amiral Rizzo'nun ihaneti ve Hayrettin'in ölümü üzerine bir intikam planı yapar. Mehmed'e göre Rizzo'nun, Pontus Rum İmparatorluğu'na sığınmaktan başka çaresi yoktur. Pontus İmparatorluğu ya Rizzo'yu verecek ya da Osmanlı'nın gazabına uğrayacaktır. Rizzo, yeğeninin ölümüne neden olduğu için Çandarlı'nın da hedefindedir. Mehmed, Rizzo'ya ihanetinin bedelini sorabilecek mi? Yeğenini elleriyle öldürmek zorunda kalan Çandarlı, Rizzo'dan intikamını alabilecek mi?

Bizans'ta büyük kuşatma öncesinde yeni dengeler kurulmaktadır. İmparator Konstantinos'un şehre davet ettiği Notaras, ayağının tozuyla Osmanlı'yı köşeye sıkıştıracak şeytani hamleler yapmaya başlamıştır. Bu hamlelerden biri Sırbistan Krallığı diğeri ise Karaman Beyliği ile kurulacak ittifaklar olacaktır. Notaras, kurmaya çalıştığı şer ittifakında başarı olacak mı? Sırbistan, Osmanlı'ya ihanet edecek mi? Tüm bu olanlar, Osmanlı'nın kuşatma planlarını nasıl etkileyecek?

Harem'de ise Notaras'ın kurmak istediği ittifak girişiminin yankıları hissedilmektedir. Bizans'ın Sırbistanla ittifak girişimi Mara Hatun'u; Karamanla ittifak girişimi ise Gülşah Hatun'u bir girdabın içine sokmuştur. Kendilerini Mehmed'e karşı mahcup hisseden Mara ve Gülşah, bu sadakat sınavdan geçebilecek mi? Harem'de yaşanan bu gerilim, bir çatırdamaya yol açacak mı?