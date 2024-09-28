Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 17. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 17. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 17. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 17. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 17. BÖLÜM KONUSU

Cengiz'in tutuklanmasıyla birlikte, Hazal'ın Hülya'ya arka çıkması Melike'yi kahretmiştir. Melike bu hislerle yanıp tutuşurken Hazal, Hülya'dan cinayete dair çok büyük bir gerçeği öğrenir. Hazal'ın hayatı allak bullak olmuşken Kadir de Hazal'ın Melike'ye yalan söylediğinden şüphelenmeye başlamıştır. Yaman ise Cengiz meselesine iyice odaklanmıştır. Kahveci Nejdet'ten daha fazla bilgi alacağından emindir. Necdet tehlikesinin büyümesi Hülya'yı çıkmaza sokarken; Hazal çareyi Yusuf'tan yardım istemekte bulur.

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Melike'nin şirkete gelişi Duru'yu ve Berrin'i huzursuz etmiş; Cengiz'in tutuklanmasıyla eş zamanlı oluşu da her şeyin ortaya çıkacağı korkusuyla Berrin'i köşeye sıkıştırmıştır. Bir yandan da Yusuf'la olan birlikteliği neredeyse ifşa olmuş, Kerim'in kafasındaki soru işaretleri büyümüştür. Duru ise hem babasının acısını unutmak hem de Yusuf'un yeni fikirlerini hayata geçirmek için kendini işine verir. Melike'yi hala itmeye de devam eder. Çaresiz kalan Melike, Duru konusunda Tuna'dan yardım ister ve ona hayatının sırrını verir. Melike artık yürüdüğü bu zorlu yolun biteceğine dair umut doluyken; Necdet'in Yaman'la görüşemeden saldırıya uğraması tüm dengeleri bozar. Cengiz de kurtulacağı günü iple çekerken cezaevinde onu da tatsız bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Hazal da kendi planını uygulamakta ve hayatını değiştirecek adımları atmaktadır. Hazal'ın yaptıkları Kadir tarafından anlaşıldığındaysa Hazal her şeyi itiraf etmek zorunda kalacaktır. Ancak büyük şoku tüm bunları öğrenen Melike yaşayacaktır.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat