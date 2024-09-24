BAHAR SON BÖLÜM İZLE | Bahar 17. bölüm izle kesintisiz

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 17. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2024- 19:20