Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 17. bölümü ile dikkat çeken dizide Kadir'in ağabeyi Kenan'ı Melike yüzünden öldürmüş olabileceğinden şüphelenen Yaman hem Melike hem de Kadir'i sorgulamaya başlar. Yalan 17. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 17. bölümü ile dikkat çeken dizide Kadir'in ağabeyi Kenan'ı Melike yüzünden öldürmüş olabileceğinden şüphelenen Yaman hem Melike hem de Kadir'i sorgulamaya başlar. Yalan 17. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Melike ve Berrin, Yusuf'un evinde Duru'yu bulurlar fakat Duru'nun içi soğumamıştır ve Melike'ye öfke kusar. Melike bunun üzerine kendini hemen aklaması gerektiğini anlar ve bu yolda önemli bir ipucu yakalar. Melike yakaladığı ipucuyla adliyeye gidecekken Yaman'ın verdiği müjdeli haber onu bir kez daha sevindirir. Melike'nin Kenan cinayetiyle ilgili bulduğu ipucu Yaman'la aralarında bir yakınlık doğmasına da neden olur. Bu sırada gelişmeleri öğrenen Hülya panikler ve Hazal'ı müdahale etmesi için kışkırtır. Aynı sabah Kadir, Seher'le ne olduğuna dair aklındaki soru işaretleriyle uyanır fakat Seher halinden memnundur.

YALAN 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaman, Aksoylara gelip Haluk cinayetiyle ilgili Melike'nin lehine olan son gelişmeyi haber verir. Duru'nun gözünde değişen bir şey yoktur; bu durum Hazal'ın canına tak eder, Tuna'ya Duru'yu kötüleyerek kışkırtır. Bunun sonucu olarak Kerim'le Tuna karşı karşıya gelirler. Şirkette ise büyük bir değişim yaşanır, artık şirketin yönetiminde Yusuf Kaleli dönemi başlayacaktır. Duru ve Kadir bu değişime itiraz ederken Hazal bu güçten anında fayda sağlamak ister. Aksoylardaki bu değişim rüzgarından Melike de nasibini alır ve aldığı teklif karşısında şaşkına döner. Hülya ise Melike'nin Kenan cinayetinde bir şeyler bulduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırır ve Melike'yi engellemek için tehlikeli bir karar verir. Hülya'nın neredeyse Melike'yi öldürecek olan hamlesi Hazal'ı çıldırtırken, Hülya ve Cengiz korkutucu sondan kaçamazlar. Yoksa Kenan'ın cinayeti çözülecek midir?

YALAN 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat