MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? - MASTERCHEF ELEME POTASI18 EYLÜL 2024

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 18 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MasterChef yeni sezonda heyecan sürüyor. Yedeklerin de belirlenmesiyle birlikte ana kadro tamamlandı. Bu yılın MasterChef'i olmak için mücadele eden yarışmacılar hafta boyunca eleme adaylarını belirliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazand��? İşte MasterChef 18 Eylül tarihli bölüme dair detaylar...

MASTERCHEF 18 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 18 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında düello oynandı. Makarna türlerini en iyi şekilde yapan takım mavi takım olurken kırmızı takım kendi içerisinde dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı alan isim Zübeyde olurken eleme potasına YUDUM'u gönderdi.