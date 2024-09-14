Şanslı Logan filminin konusu gündemde yerini aldı. Şanslı Logan ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Steven Soderbergh'in oturduğu Şanslı Logan filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Şanslı Logan filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Steven Soderbergh'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Şanslı Logan oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile kapsamlı bir soygun için plan yapar. Jimmy, paranın yeraltı nakit yönetim sistemine girmesine yardımcı olmak için, yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alır. Grup Charlotte Motor Speedway'deki efsanevi Coca-Cola 600 yarışını hedef alır. Amaç büyük NASCAR yarışında başarılı bir soygun yapabilmektir. Logan ailesi soygun planları üzerinde ilerlerken, acımasız bir FBI ajanının davayı soruşturmaya başlamasıyla son bir engelle karşılaşırlar.

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum,

Adam Driver,

Seth MacFarlane,

Riley Keough,

Katie Holmes,

Katherine Waterson,

Dwight Yoakam,

Sebastian Stan,

Brian Gleeson,

Jack Quaid,

Hilary Swank,

Daniel Craig