TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 15. bölümünü izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölüm izleme linki...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 15. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Dimitria kalesini fetheden ve Hurufi belasını savuşturan Mehmed için artık tek hedef Konstantiniyye'dir! Bu hedef için önünde bir engel kaldığını düşünen Mehmed, Evrenosoğlu'nu huzuruna davet eder ve Orhan'ın canını alması vazifesini tevdi eder. Hala Sultan üzerinden kurdukları planla Orhan'ı tuzağa çekmeyi amaçlayan Mehmed, hedefine ulaşıp Orhan'dan kurtulabilecek mi?

Konstantinos ise yaşadığı ağır mağlubiyetin altından kalkmak için bir oyun kurar ve dervişlerin üzerine Sfrancis'i gönderir. Konstantinos'un amacı Türklerin burada kök salamayacağını herkese göstermektir. Sfrancis'in hücumu ise Osmanlı'yı üzerine çekmesine sebep olur. Çandarlı, Sfrancis'in üzerine yürür.

Harem'de ise oynadığı deli rolünden kurtulan Halime, Hala Sultan'ı kaçırma planı kurmaktadır. Hala Sultan ise çaresiz ölümü beklemektedir. Halime, Hala Sultan'ı kaçırabilecek mi