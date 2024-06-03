SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor dokunulmazlığı kim aldı? | 3 Haziran Pazartesi

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor dokunulmazlığı kim aldı? | 3 Haziran Pazartesi

Survivor All Star 2024, 3 Haziran Pazartesi günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 3 Haziran Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 15:21