Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | Survivor bu hafta eleme adayı kim oldu? 18 Mayıs Cumartesi

Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | Survivor bu hafta eleme adayı kim oldu? 18 Mayıs Cumartesi

Survivor All Star 2024, 18 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 18 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 18 Mayıs Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2024- 00:10