Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir. Halis Ağa ile yıllar sonra yeniden yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canına karşılık bir can ister. Yaşadığı onca sıkıntı ile baş etmekte zorlanan Seyran, Ferit'in ona inanmamasıyla bir duygu patlaması yaşar ve psikiyatristten yardım almaya başladığını söyler. Mezide'nin isteği şaşıran Halis Ağa, önemli bir kararın arifesindedir. Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Orhan ise büyük bir tehlikenin içine doğru adım adım ilerlemektedir. Seyran her ne kadar saklamaya çalışsa da Ferit büyük gerçeği öğrenmenin eşiğindedir.