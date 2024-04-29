TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 10. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 8. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karaman üzerine sefere çıkan Mehmed, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı Evrenesoğlu Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmed'i haremden alıp tahtta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmed'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmed'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmed'i Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır.

Ancak Gülşah onun için büyük bir engeldir. Halime aşıp hedefine ulaşabilecek mi, yoksa makus talihine boyun mu bükecek? Konstantinos ise tehlikeli ama sonunda kazançlı çıkabileceği bir teklifi kabul eder, seferdeki Mehmed'e bir elçi göndererek Orhan'ın tahsisatın arttırılmasını ister. Böylece Orhan'ın harcamalarını diline dolayanları da sakinleştirebilecektir. Konstantinos, büyük bir merakla Mehmed'den gelecek cevabı bekleyecek. Mehmed bu teklifi kabul edecek mi? Kurtçu, Çandarlı'dan aldığı emirle sefer dönüşü Mehmed'in önünü kesecek ve Mehmed'e kılıçların altından geçmeyi teklif edecek. Mehmed yeniçerilerle vuruşmayı göze alıp bu teklifi reddedecek mi, yoksa kılıçların altından geçerek Çandarlı ve Kurtçu'nun planını bozacak mı?