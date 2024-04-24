SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? - Survivor 17 Nisan Çarşamba kim elendi?

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 17 Nisan Çarşamba Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2024- 02:10