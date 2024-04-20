Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 21 Nisan Pazar günü yeni ve 90. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 90. yeni bölümü...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 90. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 90. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 90. ve en son yayınlanan bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 90. BÖLÜM İZLE

YARGI 90. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.

Tuğçe yavaş yavaş kendine gelirken, Efe'nin büyük sürprizi ile göz yaşlarına boğulacaktır. Osman ise Aylin'den boşanır boşanmaz kendisini Zümrüt'ün yanında, bilmediği karanlık bir plana adım adım çekilirken bulur.

Yekta Rafet ile iş birliğinde İclal'in geçmişinden gelen dosyanın peşinden gitmektedir. Öte yandan öfkesinin iyice arttığı Laçin'i köşeye sıkıştırmak için bir hamle daha yapar. Ceylin de yeni bir gelişmeyle bir anda kendisini okulda zehirlenen çocukların davasının tam göbeğinde, keşmekeş içerisinde bulur.

Ilgaz ve Ceylin'le başlayıp herkeste artan "Eren" şüphesi, artık Eren'i ifadeye almayı zorunlu kılar. Eren'in ifadesindeki çarpıcı sözleri ve olaylara bakış açısı herkesi derinden sarsar. Tüm bunların yanı sıra, olanca bilinmezliğiyle bir kara bulutun, hızla üzerlerini kaplamak üzere olduğunun henüz hiç kimse farkında değildir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 90. BÖLÜM İZLE