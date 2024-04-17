Survivor 17 Nisan kim elendi?
KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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