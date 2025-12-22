Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Almanya’ya dev transfer çıkarması!

Fenerbahçe, stoper transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi. Hedefteki isim; Union Belin'in 26 yaşındaki Portekizli stoperi Diogo Leite... Sarı-lacivertli idareciler, hafta içinde Almanya'ya çıkarmak yapacak.

Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı 26 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, ilk teklifini de sunacak ve pazarlıklar başlayacak.