TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 14 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle seyircisi karşısına çıktı. Dizinin 103. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 14 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 103. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 103. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 103. BÖLÜM ÖZETİ

Kambur, Ömer'e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır. Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez. Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer'in kararlarını etkileyecektir.

👉TEŞKİLAT 103. BÖLÜM İZLE

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