TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 103. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 103. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 103. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 103. bölüm fragmanı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 103. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 103. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Kambur'un oyunu ile çıkmaza girer. Durumunu ekip arkadaşlarından saklamaya çalışan Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyulur. Düşman tarafındaki çatırdamalardan faydalanan Ömer ve ekibi, Kambur'u köşeye sıkıştırmak için harekete geçer.

Neslihan'ın Ömer'e olan zaafının farkında olan Çetin, Ömer'e karşı eskisi gibi açık hamlelerde bulunamaz. Ömer, durumu gittikçe ciddileşmesine rağmen düşmanı yenmeye kararlıdır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 103. bölüm fragmanı izle