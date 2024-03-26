SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 Mart Salı | Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 26 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 26 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 26 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2024- 01:32