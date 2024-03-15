Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 78. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 78. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 16 Mart Cumartesi günü yayınlanan 78. bölüm bilgileri...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 16 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 78. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner. Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer. Derya, Kartal için endişelense de Kartal'ın geleceği artık Somer'in iki dudağı arasındadır.

Sadık ve Müjgan birlikteliklerini resmileştirmiştir. Kızlar bu duruma tepki göstermeye devam etseler de Rüçhan, bu birlikteliğin aslını Müjgan'dan öğrenecektir. Diğer taraftan ise kızların babalarını bu evlilikten caydırmak adına planları vardır.

Adnan'ın yakalanması ise Kormanlar için güzel gelişmelere neden olacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM İZLE

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