Fenerbahçe ile Milan arasında görüşmeler devam ederken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Plettenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle de henüz bir anlaşma sağlamadığını belirtti.