Nkunku'dan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Alman basını duyurdu
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücuma bir hamle yapmak isterken gündemine Milan'da forma giyen Christopher Nkunku'yu almıştı. Son olarak Alman basınından sarı-lacivertlileri üzecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
İlk transferini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta saha takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçeli yöneticilerin kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek Lazio yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi ve Fransız oyuncunun transferine nokta koyması bekleniyor.
Orta sahanın yanı sıra forvet transferi de yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemindeki 1 numaralı isimse Milan forması giyen Christopher Nkunku…
Fransız oyuncunun transferi için Milan ile temas kuran yönetim, İtalyan ekibinin istediği 35 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.
Fenerbahçe ile Milan arasında görüşmeler devam ederken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
MILAN'DA KALMAK İSTİYOR
Fotomac.com.tr editörü Mert Kılıç'ın Sky Sport DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberinden yaptığı derlemeye göre, Nkunku'nun Milan'da kalmak istediği ve bu aşamada transfer ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
Plettenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle de henüz bir anlaşma sağlamadığını belirtti.