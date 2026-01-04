Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi Lucas Torreira şoku yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.01.2026 - 12:15Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 - 12:16
Süper Kupa'da heyecan başlıyor. Galatasaray ile Trabzonspor 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi ise Hakem Cihan Aydın yönetecek.
İki takım ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelmiş ve mücadele golsüz sona ermişti.
EKSİKLER ÇOK
İki takım da Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan isimler nedeniyle eksiklerle sahada olacak. Trabzonspor'dan Christ Oulai ve Paul Onuachu maçta yer alamayacak. Baniya, Savic, Visca ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyememesi bekleniyor.
Galatasaray'da ise Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osimhen ve Jakobs maçta forma giyemeyecek. Ülkesi elenen Lemina'nın ise bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor ve Trabzonspor maçına götürülmeyecek. Sakatlığı bulunan Singo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Eren Elmalı'nın cezası da sona erdi.
TORREIRA KARARI
Galatasaray'da Süper Kupa'daki Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları dün sabah yapılan antrenmanla devam etti. Ekstra izin verilen Torreira dünkü çalışmaya katıldı. Buna karşın Uruguaylı futbolcunun Gaziantep'e götürülmeyeceği öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un orta sahada iyileşen Kaan Ayhan ile beraber İlkay ve Sara'ya ilk 11'de şans vermeyi planladığı belirtildi.