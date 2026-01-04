Galatasaray'da ise Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osimhen ve Jakobs maçta forma giyemeyecek. Ülkesi elenen Lemina'nın ise bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor ve Trabzonspor maçına götürülmeyecek. Sakatlığı bulunan Singo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Eren Elmalı'nın cezası da sona erdi.