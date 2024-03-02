Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Survivor'da eleme adayı kim oldu!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Survivor'da eleme adayı kim oldu!

Survivor All Star 2024 2 Mart Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi.. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 2 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 2 Mart Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2024- 02:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024- 02:01