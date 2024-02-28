Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 29 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 18. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 18. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 18. BÖLÜM KONUSU

Mete'nin İncila'yı korumak isterken vurulmasıyla herkes şok içinde kalırken, yaşanan bu olaydan İncila'yı sorumlu tutan Naz ona öfke kusar. Hastane koridorlarında kaygılı bekleyiş sürerken, Gülten ve Cemil'i orada görmek herkesi şaşkınlığa uğratır. Kadir, Naz'ı kendine dair görmekten ısrarla kaçındığı bazı gerçeklerle yüzleştirir. Cemil ile İncila'nın tanışıklığından rahatsız olan Naz, böyle bir şeyi aklına getiriyor olmaktan hiç hoşlanmasa da Mete ile İncila arasında bir şeyler olabileceğinden şüphelenmeye başlar ve kanıt bulma arayışına girişir. Filiz ile büyük bir tartışma yaşayan Atıf, İncila'ya yapmaya karar verdiği jestle herkesi şok eder. Kadir, içine kurt düşüren bir âna tanık olurken gördüklerini Naz'la paylaşmaya karar verir. Fakat Naz ve bebeği için çok kritik dakikalar başlamıştır.