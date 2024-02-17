Gönül Dağı bu hafta 127. bölüm ile ekranlara geldi. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 127. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 127. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır. İşlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? Selma, roketle ilgili işin içinden çıkamayan Taner'i sürpriz yaparak bir yere götürür. İkili kimi ziyarete gidecektir? Ramazan, Dişçi Musa'nın evini temizlerken bir kitap bulur. Kitap ne hakkındadır? Erkan liseden arkadaşı İrem'le görüşmeye başlar. Erkan, İrem'le görüştüğünde ne yapacaktır? Mevsim, Seyfettin'in aşk ilanına nasıl bir cevap verecektir?

GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI